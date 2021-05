Dona do apartamento em Gondomar onde começou o incêndio tem um processo por sobrelotação do imóvel

Uma pessoa morreu, na madrugada desta terça-feira, num incêndio num prédio em Gondomar. O fogo provocou ainda um ferido grave e 11 ligeiros.

Apesar de no exterior não serem visíveis muitos danos materiais, os bombeiros precisaram de mais de duas horas para dominar o incêndio, que começou por volta da 01:00 da madrugada e acordou o prédio todo.

O fumo e o fogo vinham do 3.º andar do prédio. Era lá que viviam a vítima mortal, de 45 anos, e um outro homem que sofreu ferimentos graves.

O prédio acabou por ser evacuado na totalidade e 11 pessoas tiveram também de receber assistência médica.

No apartamento que ardeu, um T2, viveriam agora quatro pessoas, mas os vizinhos garantem que já chegaram a ser mais. Contactada pela SIC a Câmara Municipal de Gondomar confirma que houve várias queixas e adianta que já tinha instaurado um processo à proprietária do apartamento por causa da sobrelotação do imóvel.