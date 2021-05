Ferroviários da CP suspendem greve após conversações com ministro das Infraestruturas

Os ferroviários da CP suspenderam a ação de greve que estava marcada para hoje. O Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários tinha convocado uma greve parcial de 25 de maio a 2 de junho.

A paralisação seria nas primeiras e nas últimas duas horas de trabalho.

No entanto, em declarações à SIC, António José Pereira, do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários disse que o Ministério das Infraestruturas se comprometeu a retomar as negociações para os aumentos salariais e melhorias das condições de trabalho.

"Até prova em contrário damos um voto de confiança ao ministro", afirmou.

Caso as negociações voltem a falhar, o sindicato já avisou que voltará a marcar uma nova paralisação.

Mantém-se, no entanto, para já, a greve de 24 horas convocada pelos ferroviários afetos à CGTP que está marcada para esta quinta-feira. Poderá haver perturbações na circulação dos comboios.