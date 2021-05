João Cotrim Figueiredo deixa recados ao PSD e ao Chega

Na convenção das direitas, João Cotrim Figueiredo dirigiu críticas diretas ao líder do PSD, a quem garantiu que a Iniciativa Liberal não apoiará "discursos de esquerda", referindo que Rui Rio chegou a defender que seria melhor que o Novo Banco tivesse ficado nas mãos do Estado.

Ainda sobre as iniciativas que não apoiará, o líder da IL deixou claro que não vai enveredar por populismos ou políticas autoritárias. "Nunca apoiaremos visões não liberais da sociedade".

A convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), que começou esta terça-feira, conta com a participação, pela primeira vez, do líder do PSD, Rui Rio. O evento vai juntar os quatro líderes da direita portuguesa: a par com Rui Rio vão também discursar João Cotrim Figueiredo pela Iniciativa Liberal, Francisco Rodrigues dos Santos pelo CDS e André Ventura pelo Chega.