Paralisação quase total do metro obrigou lisboetas a encontrar alternativas

Os trabalhadores do metro de Lisboa estiveram em greve na manhã desta terça-feira por melhores salários e condições de trabalho. Os autocarros foram o meio de transporte alternativo e circularam quase sempre lotados.

As regras da pandemia acabaram por não ser cumpridas.

Quem quis apanhar o metro entre as 06:30 e as 09:30 não conseguiu e foi obrigado a arranjar uma alternativa. Em vários pontos da cidade, as paragens de autocarro encheram.

Nas estradas houve também mais carros a circular.

A paralisação dos funcionários do metro foi quase total. Exigem aumentos, valorização das carreiras e a contratação de mais profissionais.