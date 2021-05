Projeto Coast4us quer avaliar custo e benefício das obras de proteção costeira

Em Aveiro nasceu um software que permite avaliar o custo e o benefício das obras de proteção costeira. O Coast4us foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Aveiro, em parceria com uma empresa de engenharia costeira e com a Agência Portuguesa do Ambiente. A ferramenta permite antecipar cenários de erosão nas zonas mais críticas do país e avaliar o impacto a longo prazo das intervenções nesses locais.

O navio-draga faz o trabalho de reposição de areias na praia sul da Costa Nova, em Ílhavo. Neste local foram depositados quase dois milhões e meio de metros cúbicos de areia só no verão passado. Um reforço para proteger praia e zona urbana da erosão costeira. Nas últimas décadas, têm-se tomado medidas de proteção da costa, como a alimentação artificial de areia ou a construção de esporões. Normalmente obras de reação, que custam por ano, uma média de 10 milhões de euros ao estado português.

Agora, investigadores da Universidade de Aveiro, em parceria com uma empresa de engenharia costeira e a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, estão a aplicar um software de análise da proteção costeira, a ferramenta Coast4us.

O projeto Coast4us baseia-se em dados fornecidos pela APA, sobre o avanço do mar, a erosão e as alterações climáticas. Com essa informação, o software propõe cenários de intervenção para defender a costa, analisando sempre o custo e o benefício de cada hipótese. A ferramenta terá utilidade para as entidades gestoras da costa portuguesa, que poderão tomar decisões mais informadas e mais fundamentadas, a longo prazo.

O Coast4us está a ser aplicado em três áreas ameaçadas do país: na região de Aveiro, na Figueira da Foz e na Costa de Caparica. O projeto arrancou no início deste ano e prolonga-se até ao final de 2022. Os responsáveis esperam que no futuro seja possível aplicar esta ferramenta a toda a costa portuguesa.