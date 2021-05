Quinze detidos e 35 carros apreendidos numa operação da GNR no distrito de Aveiro

Eram estas as ferramentas que a rede criminosa usava para roubar e viciar automóveis.

A operação Drive In, do Comando da GNR de Aveiro e DIAP de Santa Maria da Feira decorreu nesta segunda-feira, no norte do Distrito de Aveiro, depois de uma investigação de um ano e meio.

Foram detidas 15 pessoas, 13 homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 50 anos.

Na operação, realizaram-se 68 buscas domiciliárias e foram feitas várias apreensões.

Na ação participaram 270 militares da GNR, de vários comandos territoriais.

Os 15 detidos serão presentes a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, entre esta terça e quarta feira, no DIAP de Santa Maria da Feira, para lhes serem aplicadas medidas de coação.