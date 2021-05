Um morto e 11 feridos em incêndio urbano em Gondomar

Um incêndio que deflagrou hoje de madrugada num prédio de quatro andares, em Fânzeres, concelho de Gondomar, distrito do Porto, provocou um morto e 11 feridos, um dos quais em estado grave, disse fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o fogo começou cerca das 01:30 num apartamento do segundo andar, que ficou sem condições de habitabilidade.

A vítima mortal e o ferido grave habitavam na casa onde o incêndio deflagrou, os restantes 10 moradores do prédio que receberam assistência médica sofreram inalação de fumo e crises de ansiedade.

No local, além dos bombeiros, INEM e GNR esteve também a Polícia Judiciária a investigar as causas do incêndio.