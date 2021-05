Ventura recusa pedir desculpa à família Coxi e afirma que vai recorrer da decisão

André Ventura e o partido Chega sentem-se humilhados depois de terem sido condenados pelo tribunal a pedir desculpas, publicamente, à família Coxi, residente no Bairro da Jamaica, a quem chamaram “bandidos”. A decisão do tribunal foi motivo de celebração no Bairro da Jamaica.

Foi em janeiro, durante um debate televisivo para as eleições presidenciais, que André Ventura mostrou uma fotografia da família Coxi e apelidou-os de “bandidos”.

Palavras que não entendem e não esquecem e, por isso, avançaram com o processo cível. A juíza da primeira instância condenou Ventura e o Chega a retratarem as ofensas nos locais onde as concretizaram.

O líder e o partido têm 30 dias para o fazer. A partir desse prazo pagam 500 euros por cada dia de atraso no seu cumprimento. Ventura já reagiu à sentença e afirmou que vai recorrer da decisão.

O líder do Chega entende que não ofendeu e mantém as mesmas palavras. Garante ainda que não tenciona pedir desculpa à família Coxi.