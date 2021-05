Detidos 20 jovens suspeitos de roubo e sequestro nos concelhos de Cascais e Sintra

A Polícia Judiciária deteve um grupo de 20 jovens, entre os 17 e os 22 anos, suspeitos de vários crimes violentos nos concelhos de Cascais e de Sintra, incluindo roubo, sequestro ou furto qualificado e nos assaltos feitos em grupo recorriam mesmo a armas de fogo.

AKJ era o nome do gangue e, de acordo com a PJ, os suspeitos vangloriavam-se dos crimes cometidos em vídeos partilhados nas redes sociais, ameaçavam as vítimas caso fossem denunciados e desafiavam ainda os grupos rivais para encontros destinados a lutar pelo controlo de territórios.

O gangue atuava essencialmente na região da Grande Lisboa, entre Cascais e Sintra, onde a maioria, sem ocupação profissionional, residia.

Os detidos são esta quarta-feira presentes a um primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.