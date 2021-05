Duas munições de morteiro encontradas na margem do rio Douro em Gaia

Duas munições de morteiro, aparentemente em bom estado, foram encontradas hoje na margem sul do Douro, em Avintes, Vila Nova de Gaia, tendo sido chamados ao local meios da Marinha para as desativar, informou a Capitania do Douro.

Falando à agência Lusa, o comandante Santos Amaral, da Capitania do Douro, disse que a área foi interditada e adiantou que os engenhos vão ser desativados por uma equipa especializada da Marinha, em operação que se prevê que possa estender-se pela tarde de hoje.

Dado tratar-se de material de guerra, foi também acionada a Polícia Judiciária Militar, acrescentou a fonte.