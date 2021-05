Funcionárias acusadas de maus tratos em lar de Porto Moniz começam a ser julgadas

Começou, esta quarta-feira, o julgamento de seis funcionárias do Lar de Idosos do Porto Moniz, na Madeira. As arguidas são acusadas de maus tratos a vários utentes da instituição. A antiga diretora-geral e ex-deputada do PSD-Madeira, que é a principal arguida, está me parte incerta.

As acusações que levaram as seis mulheres a julgamento são graves e relatam um quotidiano de ameaças, excesso de calmantes e agressões a vários utentes do lar. Os casos, nesta instituição localizada na costa norte da Madeira, terão começado em 2010, pouco depois da abertura do lar, pertencente à Fundação Mário Miguel.

Ana Serralha, a principal arguida, era administradora da fundação e diretora-geral do lar. Terá recebido, ao longo dos anos, relatórios sobre o que se passava: desde o excesso de gotas para acalmar os utentes até às agressões a idosos com doença de Alzheimer.

Não será no julgamento que se saberá o papel que desempenhou a diretora-geral do lar. Nem o advogado, nomeado pela Ordem dos Advogados, nem o tribunal conseguiram localizar a antiga deputada do PSD-Madeira. Há a informação que terá deixado o país.

Dada a impossibilidade de a localizar, foi decidido separar os processos e o julgamento que começou na manhã desta quarta-feira no tribunal central criminal do Funchal conta apenas com as cinco funcionárias. Todas terão de responder perante os casos relatados na acusação do Ministério Público, que entende não são compatíveis com uma vida digna de pessoas dependentes e vulneráveis.