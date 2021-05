Júdice diz que Ventura não devia ter sido convidado para a Convenção do Movimento Europa e Liberdade

José Miguel Júdice considera que André Ventura não se enquadra nas ideias da Convenção do Movimento Europa e Liberdade.

"Não tem nada a ver com aquilo que é a matriz", afirma.

Considera que o líder do Chega não deveria ter sido convidado para o evento.

O evento arrancou esta terça-feira. Quarta-feira será a vez de André Ventura e Rui Rio. O líder do PSD fará o discurso de encerramento. No primeiro dia da terceira Convenção do Movimento Europa e Liberdade, ouviram-se muitas críticas ao Partido Socialista. Os líderes do CDS e da Iniciativa Liberal deixaram também críticas ao PSD.