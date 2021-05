PJ detém dez pessoas no âmbito da operação "Gama Alta"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dez pessoas suspeitas de um esquema de burlas na compra de carros de gama alta, através da internet. Trata-se de uma rede familiar e organizada que colocava no mercado espanhol quase todos os veículos adquiridos de forma fraudulenta.

A operação “Gama Alta” foi desencadeada há dois meses e culminou, esta terça-feira, em 24 buscas domiciliárias em diversos pontos do país. Foram detidos nove homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 71 anos.

São suspeitos de um esquema que passava por comprar carros avaliados em centena de milhares de euros na internet. Não questionavam o preço, mas o dinheiro nunca chegava às vítimas.

Os veículos eram vendidos depois, também na internet, a preços muito mais baixos. As primeiras queixas surgiram na região afeta à PJ de Vila Real, desencadeando a investigação. Quase todos os veículos foram colocados no mercado espanhol, onde os arguidos têm relações familiares, e com intermediários no negócio de automóveis.

O esquema, agora desmantelado pela PJ, terá tido 20 vítimas. Os veículos já foram recuperados e entregues aos proprietários. A investigação da PJ ainda não está fechada e pode conduzir a mais detenções. Os suspeitos vão ser presentes ao tribunal de Viseu.