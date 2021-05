Portugal com mais uma morte e 594 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira uma morte e 594 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.022 mortes e 846.434 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 22.347 casos, mais 176 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 233 doentes, menos 4 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 53 doentes, mais um.

Os dados indicam ainda que mais 417 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 807.065 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 20.613 contactos, mais 762 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 57,8 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 54,4 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional e do continente é de 1,07.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Processo de vacinação acelera em todo o país

A vacinação contra a covid-19 para os maiores de 30 e 40 anos vai arrancar ao mesmo tempo em todo o país.

O esclarecimento foi feito pelo Governo, depois do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, ter anunciado, esta terça-feira, que a medida era apenas para Lisboa e Vale do Tejo por causa do aumento de casos na região.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem cada vez mais casos de covid-19, é também uma das regiões onde a taxa de vacinação é mais baixa. Apenas 14%da população está imunizada.

A União Europeia (UE) acusou hoje a farmacêutica AstraZeneca de "violação flagrante" do contrato de compra de vacinas contra a covid-19 e exigiu a entrega imediata das doses em falta, na primeira audiência da ação interposta em Bruxelas.

A farmacêutica defende-se argumentando com as dificuldades de produção e garantindo ter feito todos os esforços para cumprir os prazos de entrega.

A Bélgica decidiu hoje suspender temporariamente a vacinação contra a covid-19 com o fármaco da Johnson &Johnson em pessoas com menos de 41 anos após a morte de uma mulher com menos de 40 anos.



Uma mulher que tinha menos de 40 anos morreu a 21 de maio depois de ter sido admitida no hospital com graves sintomas após ter tomado a vacina, segundo o ministro da Saúde belga, citado pela agência Reuters.

A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou esta terça-feira que a vacina contra a covid-19 é "altamente eficaz" nos adolescentes com idades entre os 12 e 17 anos.

Na sexta-feira tinha já sido avançado que a Moderna iria apresentar "no início de junho" um pedido de autorização aos reguladores de vários países, incluido União Europeia, para a administração nesta faixa etária.

Atualmente a vacina da Moderna está autorizada para os adultos maiores de 18 anos.

Quase 3,5 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167.754.610 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

