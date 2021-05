Buscas no Porto de Setúbal em investigação sobre tráfico internacional de droga

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar hoje de manhã buscas no Porto de Setúbal no âmbito de uma investigação ao tráfico internacional de droga, havendo várias detenções, entre as quais de estivadores, disse à Lusa fonte policial.

Trata-se, segundo a fonte, de uma investigação ao tráfico internacional num processo em que já tinham sido anteriormente concretizadas detenções e apreensão de droga.

De acordo com a fonte, alegados elementos da rede criminosa eram responsáveis pela retirada de cocaína de contentores no Porto de Setúbal.

Segundo a TVI24, o alvo principal da operação são estivadores, sob suspeita de conivência com redes internacionais que usam os portos, estrategicamente, como zona de desembarque de grandes quantidades de cocaína proveniente da América do Sul, transportada em porta-contentores.

Portugal será uma das principais portas de entrada na Europa.