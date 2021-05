Câmara Municipal de Ovar foi alvo de buscas 

Inspetores da Polícia Judiciária e elementos do Departamento de Investigação e Acão Penal do Porto estiveram no edifício da Câmara de Ovar na passada terça-feira.

Em causa estará uma investigação, iniciada em 2018, sobre alegadas irregularidades em processos de obras particulares e contratos programa.

O autarca de Ovar garante que nada foi apreendido e que não foi constituído arguido.

Salvador Malheiro diz que lhe foi explicado que, apesar de a investigação decorrer há 3 anos, as diligências aconteceram apenas agora, devido à pandemia.

A autarquia espera que a situação seja esclarecida o mais rápido possível e assegura que está disponível para prestar todos os esclarecimentos às autoridades.