Cerca de 100 funcionários do Santander em protesto contra despedimentos

Cerca de 100 trabalhadores manifestaram-se junto à Sede do Banco Santander, em Lisboa, para se mostrarem contra as saídas na empresa. O banco rejeita falar em despedimentos e diz que está a tentar chegar a acordo com os sindicatos.

Ana Sobral esta no Santander há 28 anos. Recentemente, recebeu uma proposta da administração da empresa para deixar o local de trabalho.

As mesmas propostas receberam mais 150 pessoas. O banco justifica a saída do pessoal por causa dos avanços tecnológicos.

Mais de mil pessoas devem ser dispensadas, depois de chegarem a um acordo.

O Santander rejeita falar em despedimentos e apela ao bom senso.

Esta quinta-feira foram cerca de uma centena aqueles que se juntaram junto à sede do banco, em Lisboa, para se mostrarem contra os cortes.

Há dois meses que assim é em vários pontos do país. Os trabalhadores reforçam que vão intensificar a contestação, se os despedimentos forem adiante.