Greve da CP com pouco impacto no norte do país

As imagens fazem lembrar um dia normal, na estação de São Bento, no Porto. A greve não teve um grande impacto e foram poucos os comboios suprimidos.

Ainda assim, esta paralisação causou transtorno aos poucos passageiros que ficaram sem transporte.

"Cheguei aqui e ouvi dizer que havia greve. É chato, porque não sei se vou conseguir trabalhar hoje".

A greve começou às zero horas desta quinta-feira e termina no final do dia. Desde a meia-noite até ao meio dia desta quinta-feira, foram suprimidos 43 comboios em todo o país, a maioria na região Norte.

Os trabalhadores exigem aumentos salarias, assim como a valorização das carreias.