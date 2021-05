Homem de 27 anos morre em acidente de trabalho na Marinha Grande

Um acidente de trabalho provocou esta quinta-feira um morto numa empresa na Marinha Grande, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

De acordo com a fonte do CDOS, ao acidente, em Casal da Lebre, acorreram os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e PSP, além da viatura médica de emergência e reanimação e unidade de apoio psicológico, ambos do INEM.

O alerta às autoridades foi feito às 11:03.

O comandante da corporação da Marinha Grande, Vítor Graça, adiantou que a vítima mortal, um homem de 27 anos, "não era da empresa onde ocorreu o acidente, mas de uma empresa subcontratada".