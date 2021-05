Paralisação da CP com pouco impacto durante a manhã em Lisboa

Os trabalhadores da CP estão em greve esta quinta-feira por aumentos salariais e redução do horário de trabalho para 35 horas semanais.

Em Lisboa, porém, os efeitos da greve pouco se notaram durante a manhã, também marcada por uma concentração em frente ao Ministério das Infraestruturas.

Na estação do Cacém, em Sintra, durante a manhã pouco se sentiu o efeito da greve dos trabalhadores da CP. Mesmo sem serviços mínimos, a supressão de comboios não foi significativa.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário, da CGTP. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais.

A CP diz que poderão ocorrer perturbações durante todo o dia e também durante as primeiras horas de sexta-feira. Os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional poderão pedir o reembolso ou a revalidação sem custos.