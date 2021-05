A Polícia Judiciária está realizar hoje buscas no Porto de Setúbal no âmbito de uma investigação ao tráfico internacional de droga, havendo já quatro detenções, entre as quais de estivadores, apurou a SIC.

As buscas desta manhã decorreram entre as 7h e as 10h no teminal multiusos do terminal 1 além das buscas domiciliárias de onde foram levados quatro detidos que serão presentes a tribunal ainda hoje.