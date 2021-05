ASAE doa vestuário contrafeito a oito Misericórdias de Bragança

A ASAE doou 4.500 peças de vestuário contrafeito a oito Misericórdias do distrito de Bragança. A roupa apreendida chega numa altura em que as IPSS estão com dificuldade em dar resposta aos pedidos de ajuda que aumentaram em tempo de pandemia.

Não é a primeira vez que a ASAE salva da destruição material resultante de apreensões. Mas a doação não é um processo simples. São necessários vários procedimentos.

Neste caso as 4.500 peças de vestuário, no valor de 34 mil euros, destinam-se a oito Misericórdias do distrito de Bragança.

Além das doações a ASAE ajuda também as IPSS com ações de formação destinadas à manipulação dos géneros alimentícios nos refeitórios das Instituições.