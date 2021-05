Cinco touros fogem de matadouro em Tomar. Três continuam à solta

Fugiram cinco touros de um matadouro em Tomar. Dois já foram capturados pelas autoridades, mas continuam animais à solta.

O alerta foi dado às 05:00 de quarta-feira. O posto de comando da GNR montou, entretanto, uma operação com 17 homens no terreno e que tem contado com a ajuda de alguns populares que voluntariamente se associaram às buscas.

Até ao momento foram localizados apenas dois dos animais. De acordo com fonte oficial do comando de Santarém, os dois animais foram encontrados junto à Quinta do Vale, na Guerreira.

Neste momento há ainda três animais à solta e as autoridades lançam o apelo para que quem os avistar entre em contacte com o posto mais próximo.

Esta não é a primeira vez que este matadouro é motivo de notícias, depois de em julho do ano passado, a mesma empresa ter passado por um surto de covid-19 que infetou pelo menos 34 pessoas.