Detidas duas pessoas por importação de 80 quilos de planta psicoativa

A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher suspeitos de importarem de um país africano cerca de 80 quilos de Khat, planta que contém uma substância com efeito idêntico a metanfetaminas, para distribuição na Europa.

Em comunicado hoje divulgado, a PJ adianta que os dois suspeitos, de 28 e 35 anos, ficaram em prisão preventiva, tendo sido detidos por fortes suspeitas de se dedicarem à importação da referida planta que depois seria distribuída para diferentes países europeus.

O Khat ('Catha edulis') é uma planta angiospérmica (que produz flores) nativa das áreas tropicais da África Oriental e da Península Arábica que contém um alcaloide denominado catinona, uma substância psicoativa com efeito semelhante ao das metanfetaminas.

As detenções ocorreram na sequência da descoberta pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de quatro malas de viagem com cerca de 80 kg daquela planta que tinham chegado ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.