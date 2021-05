Guardas Florestais avisam que falta de efetivos e material compromete atividade

Os guardas florestais integrados na GNR estão esta sexta-feira em greve e concentraram-se junto ao Ministério da Administração Interna. Reivindicam aumentos salariais, uma tabela remuneratória especifica para a carreira e mais efetivos.

Com o aproximar do Verão e a ameaça dos incêndios, os guardas florestais alertam para a falta de efetivos e de material, situação que podem comprometer o combate aos fogos.

No documento endereçado ao ministro e entregue no Ministério seguem agora as exigências, por escrito, que já foram apresentadas em sucessivas reuniões com o secretário de Estado, sem que tivesse daí resultado qualquer avanço.

Em 2015, diz o sindicato, foi a luta que garantiu uma revisão do estatuo dos Guardas Florestais e é com essa convicção que vão manter-se determinados no futuro.