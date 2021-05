Já é possível ver o Tejo em tempo real

Em Lisboa, surgiu um novo serviço gratuito a pensar nos apreciadores de desportos náuticos, do rio Tejo e dos monumentos à beira rio. O Tejo Live funciona sete dias por semana, através de uma webcam instalada no último piso do Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e Segurança, em Algés.

À semelhança do que já acontece noutras capitais do mundo, existe, a partir de agora no portal do porto de Lisboa, um novo serviço que permite ver tudo o que se passa no Tejo em tempo real.

Desde que tenha internet, já pode acompanhar o movimento de entrada e de saída de navios na entrada e na saída do porto de Lisboa, conferir as condições meteorológicas, assistir a eventos náuticos, saber mais acerca de alguns dos monumentos à beira rio, e não só.

Um investimento inicial de dois mil euros, o primeiro passo de um projeto em crescimento.

Com um ciclo de filmagem predefinido, com zooms de 32 vezes e visão noturna, para melhor apreciar alguns detalhes, permite uma boa perspetiva geral e também uma operação remota, uma mais valia para diversos eventos desportivos que ali ocorram.

Apenas com uma câmara vislumbra-se Lisboa, Almada, Oeiras, até Cascais. Um serviço que, em breve, será alargado à totalidade da área do estuário do Tejo sob jurisdição da Administração do Porto de Lisboa.

Sendo um espaço aberto à Comunidade, o Tejo Live é gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.