Libertada portuguesa raptada em Moçambique a 12 de abril

A mulher de nacionalidade portuguesa que tinha sido raptada em Moçambique, a 12 de abril, foi resgatada.

A mulher de 49 anos, residente em Nampula e casada com um empresário da hotelaria, tinha sido raptada por três homens armados quando saia com a filha do consulado português em Maputo, onde tinha ido renovar documentos.

Depois de 45 dias em cativeiro, acabou por ser libertada esta quinta-feira, sem se conhecerem pormenores da libertação.

Ao que a SIC apurou, a mulher está bem fisicamente, mas bastante afetada a nível psicológico.