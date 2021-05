Ministro do Ambiente garante que obra polémica na praia do Ourigo vai ser demolida

O polémico apoio de praia que começou a ser construído na praia do Ourigo, no Porto, vai ser demolido. Garantia do ministro do Ambiente.

João Pedro Matos Fernandes admitiu esta sexta-feira que foi uma má decisão que obrigou a Agência Portuguesa do Ambiente e a Câmara do Porto a voltarem atrás.

"Sim, [a estrutura] vai ser demolida. Vai ser retirada dali. Há duas entidades para fazer a demolição: ou o próprio procede à demolição ou a APA terá de o fazer. E isso implica contratar um empreiteiro. Não vai ser certamente em 15 dias, mas vai ser tão rapidamente quanto isso for possível", afirmou o ministro.

A poucos metros do mar, um restaurante com um suporte em madeira na praia do Ourigo, junto ao molhe da Foz do Douro, foi quase destruído em 2014, devido ao galgar das águas. Este ano, a reconstrução e ampliação do estabelecimento está a causar ondas de choque, uma vez que o material escolhido para a base da estrutura é em betão.