Na defesa do queijo da Beira Baixa, autarquia do Fundão apoia queijarias para certificação do produto

Na defesa do queijo da Beira Baixa, a autarquia do Fundão está a apoiar as queijarias para a certificação do produto e a financiar os produtores de leite na aquisição de animais de raças tradicionais.

A certificação dará alento ao negócio e garantia ao consumidor da qualidade do produto.

O apoio financeiro da autarquia aos criadores de gado poderá chegar aos 10 euros por cabeça, um incentivo para que as raças autóctones não desapareçam de vez da paisagem, matéria-prima essencial para o genuíno queijo da Beira Baixa.