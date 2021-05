Prepare-se porque vem aí um fim de semana quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o fim de semana que se aproxima seja muito quente, com as temperaturas a ultrapassarem os 30ºC em praticamente todo o território continental no domingo.

Hoje já vai poder sentir os efeitos desse calor, com as máximas a oscilarem entre os 32ºC em Évora, os 31ºC em Beja, os 29ºC em Lisboa, os 26ºC em Faro e os 20ºC no Porto.

No sábado, as temperaturas vão continuar a subir e no domingo prevê-se que quase todo o território continental passe os 30ºC, à exceção de cinco cidades: Porto, Aveiro, Guarda, Leiria e Viana do Castelo.

Se quiser aproveitar o bom tempo para ir à praia, não se esqueça que há regras sanitárias que devem ser cumpridas. Saiba tudo aqui.