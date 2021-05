BE acusa PS de não querer alterar a legislação laboral

Catarina Martins responsabiliza o PS e o PSD por não travarem a injeção de dinheiro do Fundo de Resolução no Novo Banco. A coordenadora do Bloco de Esquerda critica ainda os socialistas por não quererem mexer na legislação laboral.

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reuniu-se pela primeira vez desde a XII Convenção que se realizou na semana passada.

A Mesa Nacional elegeu a nova comissão política com 16 elementos e analisou as prioridades para os próximos dois anos.

Catarina Martins voltou a insistir num tema que considera essencial, a alteração do Código do Trabalho.

“Afirmar a ideia de alterar a legislação laboral, mas depois de facto não mexer no Código do Trabalho é uma ideia que não tem cabimento, porque é dizer uma coisa e fazer outra. Continuamos a dizer que é mesmo preciso mexer no Código do Trabalho” disse a coordenadora do BE.

A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou também a injeção de mais dinheiro do Fundo de Resolução no Novo Banco depois de o Parlamento ter chumbado a proposta do BE. O partido queria que o tema passasse pela Assembleia da República.

“Consideramos grave e ilegítima esta injeção. Ela não deve acontecer” afirmou Catarina Martins.

Catarina Martins foi reeleita na 12.ª Convenção do Bloco de Esquerda que elegeu 54 mandatos, resultado de 224 votos.

