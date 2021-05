Dez concelhos de quatro distritos do país em risco muito elevado de incêndio

Dez concelhos dos distritos de Bragança, Santarém, Portalegre e Faro apresentam este sábado risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação do IPMA, estão sob este alerta os concelhos de Mogadouro, no distrito de Bragança, Mação, no distrito de Santarém, Gavião, no distrito de Portalegre, e Vila do Bispo, Lagos, Faro, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado de incêndio vários concelhos dos distritos Beja, Santarém, Castelo Branco e Portalegre, Guarda, Bragança, Vila Real, Leiria e Lisboa.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Temperaturas vão ultrapassar os 30º

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado em Portugal continental céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário de nebulosidade no interior, em especial do Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos nas terras altas.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, e por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro e uma pequena subida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas máximas previstas para este sábado são de 32 graus centígrados em Évora, 31 em Beja, 30 em Bragança, 29 em Faro, 27 em Lisboa, 24 em Sagres, 21 no Porto e em Viana do Castelo.