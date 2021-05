António Costa esteve este sábado à tarde na Figueira da Foz num misto de apresentação da moção de quem se recandidata ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista e na manifestação de apoio ao autarca também candidato à Câmara Municipal. Entre os auto-elogios ao passado recente, Costa traçou algumas das metas que pretende atingir no futuro.

A moção que vai levar ao Congresso já tinha sido apresentada na sexta-feira aos militantes em Lisboa. Na Figueira da Foz não foi muito diferente com repetição de parte do que já tinha dito. Uma das mudanças que quer implementar é a legislação do trabalho, mas não disse como.

“Esta crise deixou bem patente o grau de desregulação que existe atualmente nas relações de trabalho. A hiper precariedade que existe na vida e que expôs particularmente muitas pessoas a uma enorme fragilidade. Nós não podemos sair desta crise com a legislação de trabalho que tínhamos quando esta começou” afirmou António Costa.

Da descentralização António Costa quer chegar à regionalização, mas antes há outras lutas para travar. Como a das autárquicas que levou a um apelo no final do discurso.

"Mobilizemo-nos, desde já, para uma enorme vitória autárquica em setembro, como o país precisa, o PS merece e sobretudo os portugueses desejam” apelou o secretário-geral do PS.

Mas a luta já não deixou forças para responder aos jornalistas sobre o comportamento dos adeptos ingleses no porto entretanto criticados pelo presidente da república.

