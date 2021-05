Alterações às leis do trabalho. PCP espera que PS avance com a revisão

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reagiu com cautela às declarações de António Costa, que disse querer alterar as leis do trabalho para combater a crise provocada pela pandemia.

Em Pias, no concelho de Serpa, o secretário-geral comunista destacou que "é este mesmo PS" liderado por Costa "que, ainda há dois anos, se juntou ao PSD e ao CDS para alargar o período experimental por seis meses, apesar dos avisos" feitos pelo PCP.

Uma opção que levou "a que milhares de jovens fossem despedidos mal começou a epidemia", vincou Jerónimo de Sousa, apontando outro exemplo.

Para o secretário-geral do PCP, com "estes anúncios", o PS ou António Costa "não dá a cara com a careta".

Num encontro com trabalhadores este domingo à tarde em Serpa, garantiu que se o anúncio de Costa não se concretizar, o PCP vai responder.