A Aldeia de Paraduça, em Vale de Cambra, abriu numa antiga escola uma casa de fabrico de broa, que é produzida com ingredientes semeados e transformados pelos próprios habitantes.

O projeto tem atraído pessoas de fora, que vão para comprar, mas também ver como se faz.

Com a Casa da Broa, os moinhos de água recuperados, os trilhos pedestres, Paraduça quer estar na rota do turismo ecológico e o esforço da população tem sido compensado com financiamentos comunitários e da autarquia.