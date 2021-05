Congresso do Chega. Assessor de Ventura lidera Conselho de Jurisdição e novo vice-presidente é do Opus Dei

O III Congresso do Chega acabou este domingo. A direção nacional proposta por André Ventura sofreu alterações, mas acabou por ser eleita com 79% dos votos.

O último dia do Congresso foi marcado pela ausência da comitiva do PSD, que cancelou a presença à última hora.

Se o partido pertencia a um homem só, agora ainda mais. Para fora, André Ventura reforça a liderança, com 79% dos votos e com um mandato para fazer exigências ao PSD, num eventual acordo de governo.

Mas os dois dias de críticas a Rui Rio valeram um recuo da parte dos sociais-democratas. Durante a tarde deste domingo, o PSD fez saber que cancelou a presença no encerramento do Congresso do Chega. Fala em limites ultrapassados na decência e no bom senso.

Para dentro do Chega, André Ventura sai reforçado, com a eleição daqueles em que confia para liderar os órgãos do partido.

Rodrigo Taxa, assessor jurídico do líder e amigo de longa data de Ventura vai liderar o Conselho Jurídico, responsável pelos processos disciplinares. Dessa lista vencedora, faz também parte Ana Dias Pinto, mãe de Ricardo Regalla, um dos vogais do partido e também muito próximo de André Ventura.

Quanto à Mesa Nacional, só há segunda volta ficou decidido. Os trabalhos vão continuar a cargo de Luís Graça, que chegou a ser acusado de criar guerras internas.

Depois de ter falhado os congressos anteriores, à terceira foi de vez. Matteo Salvini discursou e pediu união.

A direção nacional, liderada por André Ventura, deixou cair José Dias, Diogo Pacheco Amorim, e Nuno Afonso. Entraram Ana Motta Veiga, Marta Trindade e Pedro Frazão. Este último, membro do Opus Dei.