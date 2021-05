Adeptos ingleses detidos no Porto têm de comparecer em 5 dias junto das autoridades

Os dois adeptos ingleses detidos sábado na baixa do Porto por agressão a agentes após a final da Liga dos Campeões de futebol foram notificados para comparecer no prazo de cinco dias às autoridades, revelou esta segunda-feira fonte da PSP.

À Lusa, fonte da Polícia de Segurança Publica do Porto disse que, depois de presentes ao juiz, os dois adeptos "foram notificados para comparecer no prazo de cinco dias úteis às autoridades".

Da operação policial, no decorrer da Liga dos Campeões de futebol, resultaram quatro detenções, duas por agressão a polícias e duas pelo crime de contrafação (cidadãos nacionais).

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea, decorreu no Porto, no sábado, num jogo com a presença de adeptos ingleses, que durante os últimos dias estiveram aglomerados no centro da cidade, a maioria sem cumprir as regras ditadas pela pandemia de covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento físico.

Final da Champions. Corpo de Intervenção da PSP tinha ordens para não intervir

Os agentes do Corpo de Intervenção da PSP tiveram ordens superiores para não intervir no Porto junto dos adeptos ingleses.

A notícia é avançada pelo jornal Inevitável, que cita um dos elementos desta força de segurança.

A mesma fonte garante que só atuaram quando alguém corria perigo de vida e revela que houve ordens superiores para que se deixasse os adeptos ingleses "aproveitar, beber e contribuir para a economia portuguesa".

Adianta ainda que houve uma organização deficiente, ao nível da Unidade Especial da Polícia, que só foi chamada no dia da competição, ou seja, no sábado, e foi chamada a intervir primeiro em dois subgrupos, depois em três e finalmente em quatro subgrupos de atuação.