Começa o julgamento do instrutor acusado de matar uma guarda prisional em Paços de Ferreira

Ao fim de quase 2 anos e meio depois de um debate instrutório o caso chegou a julgamento no Tribunal de Paços de Ferreira.

O arguido responde por um crime de homicídio por negligência e, segundo o advogado de defesa, vem disposto a admitir o erro que cometeu.

O instrutor terá prestado declarações na primeira sessão de um julgamento a que os jornalistas não tiveram acesso. O tribunal alegou

falta de espaço, apesar de terem público a assistir na sala de audiências. Se o julgamento se prolongar, as próximas sessões vão decorrer numa sala do estabelecimento prisional de Paços de Ferreira.

A guarda prisional, de 32 anos, morreu durante uma formação de treino anual de tiro, em novembro de 2018. Foi atingida no peito por um bala de 9 milímetros. A arma foi disparada por um formador do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Para o advogado que representa a família da vítima não se tratou de uma quebra de segurança, mas de negligência grosseira a vários níveis inadmissível para uma pessoa que tenha licença de porte de arma.

O tribunal vai decidir se foi ou não um homicídio por negligência simples ou grosseira. Um crime com pena de prisão até cinco anos.

