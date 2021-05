Guarda que disparou sobre formanda em Paços de Ferreira recusa intenção de matar

O guarda prisional que atingiu mortalmente uma formanda na carreira de tiro da cadeia de Paços de Ferreira, disse esta segunda-feira em tribunal não ter intenção de matar, porque ao disparar desconhecia a existência de uma munição na pistola.

O arguido, que é instrutor de tiro, disse esta segunda-feira, na primeira sessão de julgamento, em Paços de Ferreira, distrito do Porto, que "não inspecionou a câmara da arma e não efetuou um disparo de segurança para zona limpa e segura", ressalvando que "jamais apontou a arma à colega, jamais lhe direcionou a arma, porque estava desenquadrado".

O arguido responde neste processo por um crime de homicídio por negligência.

A vítima, Carla Amorim, foi atingida no peito durante uma formação de tiro, sendo o autor o seu instrutor.

Ao tribunal, o arguido explicou a formação que estava a ser ministrada a 06 de novembro de 2018, referindo, emocionado e em lágrimas, que "o disparo saiu de surpresa".

"Assustei-me na altura do disparo e, provavelmente, isso fez com que a arma mudasse de direção", observou, acrescentando não saber como "acertou na Carla". "Tive a noção que premi o gatilho", comentou, "mas na convicção de que a arma não estava municiada". "Dentro do meu manuseamento da arma, alguma coisa pode ter falhado, mas tenho noção de que a minha arma está limpa e segura", disse.