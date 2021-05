Investigador português Nuno Maulide eleito membro permanente da Academia de Ciências da Áustria

"Representa uma enorme honra, sobretudo tendo em conta a minha idade", resume à SIC o único investigador que não tem o alemão como língua materna a integrar a lista de 90 membros permanentes. "É um reconhecimento não apenas do trabalho científico de grande valor que a minha equipa tem vindo a realizar, mas também do impacto e presença que temos atualmente na paisagem de investigação científica na Áustria. A Química era tradicionalmente uma disciplina com reduzido peso no país e penso que temos dado um pequeno contributo para ajudar a mudar o status quo".

Nascido em Lisboa em 1979, Nuno Maulide é investigador e professor catedrático na Universidade de Viena desde 2013. É também professor catedrático convidado do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa.

Em 2019 recebeu o prémio Ignaz Lieben, a mais antiga distinção atribuída a cientistas a trabalhar na Áustria. Considerado o Nobel austríaco, o prémio Lieben é atribuído pela Academia de Ciências da Áustria, que destacou os "contributos excecionais" de Nuno Maulide para o desenvolvimento de novos mecanismos de reação em química orgânica. Que podem, por exemplo, abrir caminho à produção de novos medicamentos, mais ajustados às necessidades dos doentes.

Nuno Maulide é um dos mais respeitados divulgadores de ciência na Áustria. Em 2019 foi eleito Cientista do Ano pelo Clube de Jornalistas de Ciência e Educação austríaco. Foi o primeiro químico a receber esta distinção atribuída desde 1994. Já foi também distinguido com três disputadas bolsas do Conselho Europeu de Investigação.

Dedica-se a repensar a química de síntese, que está na origem de quase tudo o que usamos. Quer "retirar-lhe lixo" e torná-la mais sustentável.

É também pianista amador e encontra "ligações infinitas entre a ciência e a música". Por exemplo: "Reproduzir em laboratório produtos criados pela Natureza ao longo de milhões de anos é comparável a compôr uma sinfonia".

