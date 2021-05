Marcelo no segundo dia de visita à Eslovénia

O Presidente da República cumpre hoje o segundo dia de visita oficial à Eslovénia.



Para esta tarde está previsto um encontro com os homólogos esloveno e alemão. À noite, o chefe de Estado português vai encontrar-se com representantes da comunidade portuguesa que vive no país.

Ontem, Marcelo ouviu três portugueses que vivem na Eslovénia e que se mostraram reticentes com o início da presidência eslovena do Conselho da União Europeia que sucede a portuguesa e arranca a 1 de julho.

À chegada ao país, durante uma visita ao centro da capital, Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo à vacinação contra a covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro Presidente da República a visitar o país desde Jorge Sampaio, em abril de 1999.

Inicialmente prevista para 2020, a visita foi adiada para este ano devido à pandemia de covid-19, sendo os principais temas da deslocação a relação entre os dois países e a presidência do Conselho da UE, tendo em conta que a Eslovénia irá suceder a Portugal em julho.