"PSD está interessado em pôr o pé do lado direito, mas a maior parte das vezes está em pôr do esquerdo"

No final do Congresso do Chega, André Ventura criticou a ausência do PSD. Disse que a maioria das vezes o partido está interessado em pôr o pé do lado esquerdo.

"O PSD está interessado em, por vezes, pôr o pé do lado direito, mas a maior parte das vezes em pôr o pé do lado esquerdo", afirmou.

O PSD anunciou que afinal já não ia participar no encerramento do congresso do Chega, em Coimbra.