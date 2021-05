Padre de Paços de Ferreira cria projeto para reduzir o desemprego

A Paladares Paroquiais começou por ter apenas um colaborador e por produzir apenas queijo de leite de vaca. Agora tem 12 funcionários e faz queijos de vários sabores, compotas, licores e biscoitos tradicionais.

A venda ao público faz-se numa loja, junto à Igreja de Frazão. Os lucros são todos entregues aos Centros Sociais e Paroquiais de Arreigada, Frazão e Ferreira. O dinheiro tem permitido oferecer melhores serviços aos utentes dos centros de dia, ATL e apoio ao domicílio.

Este projeto é um exemplo de economia social, circular, de entreajuda. Promove o emprego e dá resposta aos problemas sociais das famílias mais desfavorecidas. Começa a ajudar para acabar a ajudar.

