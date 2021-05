Prisão preventiva para quatro dos 20 detidos em operação de combate ao tráfico de droga

Quatro dos 20 detidos na terça-feira numa operação de combate ao tráfico de droga que ocorreu em vários concelhos dos distritos de Lisboa e de Leiria ficaram em prisão preventiva, disse hoje fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, dos 20 detidos, quatro ficaram em prisão preventiva, 10 sujeitos a apresentações semanais e cinco com termo de identidade e residência, sendo que um deles ficou sem medida de coação.

Na terça-feira passada, a PSP deteve 20 pessoas no âmbito da Operação Alcateia, de combate ao tráfico de droga, a maioria no concelho de Oeiras, e que envolveu entre 300 e 400 agentes.

Dezoito pessoas tinham sido detidas por ligações ao tráfico de droga, uma por posse de arma proibida e outra por condução sem carta.

A operação foi direcionada para os concelhos de Oeiras, Sintra, Amadora [no distrito de Lisboa], Caldas da Rainha e Marinha Grande [no distrito de Leiria], sendo que o epicentro da investigação aconteceu no Bairro do Alto da Loba, em Paço de Arcos, Oeiras.

Foram realizadas 38 buscas domiciliárias e cumprimento de 16 mandados de detenção.

A operação envolveu diversas valências da PSP, nomeadamente da Unidade Especial de Polícia, da investigação criminal, do trânsito, das equipas de intervenção rápida, das equipas de prevenção e reação imediata e das esquadras territoriais da Divisão Policial de Oeiras.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 17 e os 63 anos.

A investigação, iniciada há cerca de ano e meio, levou à apreensão de 17.260 euros, 7.170 euros em notas falsas, sete automóveis (alguns dos quais de gama alta), duas motos, duas armas elétricas, uma espingarda de canos serrados e uma arma de fogo 6,35 mm.

Em relação à droga, as autoridades apreenderam seis estufas para plantação de canábis, 1.650 doses individuais de cocaína, 31.421 doses individuais de haxixe, 420 doses individuais de MDMA, 300 doses de liamba.