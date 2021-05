SIC há 28 meses na liderança

A SIC terminou maio a liderar com 20,2% de share contra 17,2% de share da TVI e 11,3% de share da RTP1 e aumenta a distância para a TVI de 2,7 pontos percentuais, em abril, para 3,0 em maio.

Em maio, o Jornal da Noite foi mais uma vez o programa de informação mais visto, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas.

Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva os bons resultados das rúbricas existentes ao longo da semana, como a Opinião de Luís Marques Mendes, a Grande Reportagem, o Polígrafo SIC ou Essencial, líderes no horário, no universo dos canais generalistas.

O Primeiro Jornal, que mais uma vez em maio liderou de forma sistemática de segunda a domingo, terminou o mês a liderar no total televisão a uma distância de 9,0 da TVI.

Na ficção, as novelas Amor Amor, A Serra, Tempo de Amar, Viver a Vida, Etâ Mundo Bom! e a mais recente estreia Orgulho & Paixão, terminaram o mês de maio a liderar e a novela Amor Amor foi o produto de ficção mais visto da televisão Portuguesa.

No dia 30 de maio, a estreia da 4ª temporada do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor terminou a liderar, no total televisão, com 32,0% de share e 15,5% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 463 mil e 600 telespetadores, tendo sido por um lado a melhor estreia das 4 temporadas do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor e por outro, o melhor resultado em share de uma estreia de um programa de domingo na SIC desde 2013, aquando do Fator X.

No prime time de domingo, em maio, os programas Isto é Gozar Com Quem Trabalha 3ª dose e Hell’s Kitchen terminaram o mês a liderar, no total televisão, com 28,0% e 24,7% de share respetivamente.

CASA FELIZ E JÚLIA MANTÊM LIDERANÇA E SOBEM FACE A ABRIL

No período horário da manhã (entre as 8:00 e as 14:00) a SIC mantém a liderança em maio com 20,9% de share e o programa Casa Feliz mantém a liderança nas manhãs de dias úteis. No período horário da tarde (entre as 14:00 e as 20:00), a SIC mantém a liderança com 19,7% de share e o programa de Júlia Pinheiro mantém a liderança nas tardes de dias úteis.

SIC NOTÍCIAS LIDERA há 32 meses consecutivos

Em maio, a SIC Notícias continua a ser a escolha dos portugueses quando procuram informação de qualidade e rigor. A SIC Notícias terminou o mês com 1,9% de share, liderando há 32 meses consecutivos.



A SIC Mulher terminou o mês de maio com 0,6% de share, a SIC K terminou com 0,3% de share, a subir 0,1 p.p. face a abril, a SIC Radical terminou com 0,3% de share e a SIC Caras terminou o mês de maio com 0,2% de share.