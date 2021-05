Serviço pioneiro de apoio domiciliário abre janela de esperança ao diagnóstico precoce da demência

Há quatro anos que uma equipa vai a casa de pessoas sinalizadas com a finalidade de detetar situações de demência, sobretudo, em fase inicial.

Trata-se de uma equipa multidisciplinar composta por neurologista, psicóloga, enfermeiras e animador social que, após o diagnóstico, estão prontos a intervir e acompanhar o doente no próprio domicílio.

Com um terço da população com mais de 65 anos, o índice de envelhecimento do concelho de Mogadouro é o triplo da média nacional, fazendo com que a prevalência da demência seja muito elevada. Estima-se que 40% dos casos ainda não estejam identificados. Daí a importância deste serviço gratuito que resulta de uma parceria entre a autarquia de Mogadouro e a Misericórdia local.

O projeto pioneiro foi distinguido com o Prémio Maria José Nogueira Pinto e mais recentemente recebeu o apoio da Gulbenkian Cuida para dotar os utentes com equipamentos de geo-localização e tele-assistência.

