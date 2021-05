Trabalhadores dos serviços de apoio hospitalar em greve

Os funcionários do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais estão, esta segunda-feira, em greve a nível nacional por melhores salários e condições de trabalho.

De acordo com a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal apenas estão garantidos os serviços mínimos e a área alimentar foi a que mais aderiu à greve, com uma participação - diz o sindicato - de quase 100%.

Os funcionários do SUCH dizem que querem chegar a acordo com a empresa, mas que até agora isso ainda não foi possível.

A SIC contactou o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, mas ainda não obteve resposta.