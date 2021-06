Está a decorrer até ao final de junho a 4.ª edição da Escola Amiga, uma iniciativa que pretende reconhecer projetos educativos que apostem no desenvolvimento das crianças no espaço escolar.

Iniciativa que conta com a participação do psicólogo Eduardo Sá, que esta terça-feira participou na Edição da Manhã da SIC Notícias para explicar a importância deste projeto.

“É uma iniciativa que procura transformar a escola para que esta deixe de ser uma indústria. As crianças trabalham cada vez mais e a escola não pode ser o trabalho infantil do século XXI", aponta.

Para participar, a comunidade escolar deve inscrever-se através do site da Escola Amiga. Este ano o projeto introduziu uma nova categoria – a literacia, pelo desenvolvimento de “crianças com capacidade de interpretação e com uma visão do mundo”.