André Silva admite que PAN possa vir a apoiar um Governo do PSD

André Silva admite que o PAN possa vir a apoiar um Governo do PSD. Em entrevista ao Polígrafo SIC, o líder do partido admitiu que as ligações com Rui Rio são mais favoráveis do que as que existiam com Pedro Passos Coelho.

André Silva rejeita que esta seja a altura de o partido entrar num Governo, mas não rejeita dar apoio parlamentar àquele que garantir mais espaço às bandeiras do PAN.

"Seja com o PS ou PSD. O que para nós é importante é manter a nossa independência, fazer avançar valores sem perder independência".

E o Chega?

Mas há linhas vermelhas para Rui Rio ter em conta: “Uma coisa é negociar com o PSD, outra é falar com o PSD com o apoio de um partido que defenda valores não democráticos. São coisas distintas", esclarece André Silva.

Para já, as negociações são à esquerda e com António Costa, que aceitou não transmitir touradas na RTP. André Silva garante não ter sido moeda de troca para o próximo Orçamento de Estado.

“Essa questão foi conversa do passado e nada tem que ver com moedas de troca para o próximo orçamento, cujas reuniões só começam dentro de uma semana ou duas”, afirma.

André Silva sai da liderança mas deixa críticas

Os próximos passos do partido já não serão com André Silva ao leme. o atual porta-voz saí num dos momentos mais complicados. A deputada Cristina Rodrigues e o eurodeputado Francisco Guerreiro desvincularam-se e os fundadores do partido acusaram André Silva de desvirtuar a matriz do PAN.

Críticas que o próprio diz surgirem de “alguém que nunca esteve num órgão, nem nunca contribuiu para nada depois da fundação”.

Sobre Cristina Rodrigues e Francisco Guerreiro, o atual líder do partido diz que estão a “aproveitar uma renda e isso diz muito mais sobre essas pessoas do que da direção. Utilizaram o partido como trampolim para projetos pessoais, nunca debateram internamente aquilo que dizem ser as eventuais discordâncias”.

Depois de seis anos como deputado, André Silva já se despediu da Assembleia da República. A despedida do partido acontece no próximo domingo, no congresso em Tomar.