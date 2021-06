Nebulosidade, aguaceiros e trovoada. Saiba como vai estar o tempo nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias pequenas descidas e subidas das temperaturas mínima e máxima, respetivamente, céu nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê o céu “muito nublado” com aguaceiros fracos no litoral Norte e Centro durante a tarde, pequena descida da temperatura mínima, mas ligeira subida da temperatura máxima no Centro e Sul.

Na quinta-feira o céu vai manter-se nublado, especialmente no Interior e durante a tarde. O IPMA aponta ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, algo que se vai manter na sexta-feira, com o acréscimo da possibilidade de trovoada.